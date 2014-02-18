Компьютерные игры могут способствовать улучшению зрения и зоркости, доказали американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Current Biology, пишет Gazeta.ru.

К такому выводу они пришли после того, как разработали для iPad специальное приложение, суть которого заключается в просмотре узорчатых изображений, созданных с учетом работы нейронов в зрительной коре головного мозга. Впоследствии узоры становили менее явными, и смотрящим было необходимо прилагать все больше усилий, чтобы увидеть их.

В частности, просмотр подобных изображений игроками в бейсбол привел к тому, что происходила стимуляция зрительной коры. Спустя несколько недель после начала использования приложения все участники эксперимента прошли обследование: ученые заметили, что у всех добровольцев улучшилось зрение, а некоторые из них продемонстрировали результаты, превышающие обычные нормы в три раза.