Препарат для лечения эпилепсии эффективно борется с алкогольной зависимостью

Целью ученых была оценка эффективности и безопасности использования топирамата для снижения интенсивности алкоголизации (сокращения объемов потребляемого алкоголя).

В исследовании приняли участие 138 добровольцев (62,3% - мужчины), которые были распределены на группы по характеру терапии. Первая группа в течение 12 недель получала топирамат (200 мг в день), второй группе давали плацебо. Также всем участникам были даны рекомендации по методикам отказа от алкоголя.

После завершения 12-недельного срока исследования, ученые констатировали, что топирамат в пять раз снижает количеству потребляемого алкоголя и увеличивает количество дней воздержания от него. Авторы работы отметили, что у пациентов, принимавших ЛС, снизился уровень гамма- глутамил транспептидазы, повышенное содержание которой свидетельствует о жировом перерождении печени алкогольного генеза.

Ранее ученые из Мэрилендского университета доказали, что топирамат может помочь пациентам с кокаиновой зависимостью. Тогда было показано, что среди пациентов, принимавших топирамат, было больше дней в неделе без употребления кокаина, чем в плацебо-группе.

Ремедиум