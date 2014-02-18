Кофе снижает риск развития диабета
10:27, 18 февраля 2014Зарубежные новости
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Риск развития заболевания снижает умеренное употребление как обычного кофе, так и кофе без кофеина
Фото: УНИАН
Употребление кофе снижает риск развития диабета второго типа, выяснили американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Diabetes Care, пишет Gazeta.ru.
К такому выводу они пришли, проведя мета-анализ данных, полученных в результате 28 исследований, так или иначе изучавших взаимосвязь между диабетом и кофе.
Более того, выяснилось, что риск развития заболевания снижает умеренное употребление как обычного кофе, так и кофе без кофеина.
В целом в этих 28 исследованиях приняли участие более 1,1 млн человек, в том числе и те, кто страдает от диабета второго типа.
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