Употребление кофе снижает риск развития диабета второго типа, выяснили американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Diabetes Care, пишет Gazeta.ru.

К такому выводу они пришли, проведя мета-анализ данных, полученных в результате 28 исследований, так или иначе изучавших взаимосвязь между диабетом и кофе.

Более того, выяснилось, что риск развития заболевания снижает умеренное употребление как обычного кофе, так и кофе без кофеина.

В целом в этих 28 исследованиях приняли участие более 1,1 млн человек, в том числе и те, кто страдает от диабета второго типа.