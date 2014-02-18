Неуверенность в себе делает человека физически слабым

Если человек в личном и социальном плане чувствует себя бессильным, то он может воспринимать задания более тяжелыми с физической точки зрения, пишет Меддэйли.

Это доказали эксперименты. Сначала ученые собрали группу из 145 студентов. Им представляли несколько утверждений, и нужно было сказать, насколько эти утверждения соотносятся с их мироощущением. Например: "Я могу заставить людей меня слушать". Это должно было оценить, насколько люди ощущали свою силу в рамках социальных взаимоотношений. Потом добровольцев попросили поднять коробки и предположить, сколько каждая коробка весила. Чем меньше человек ощущал в себе силы, тем тяжелее были для него коробки.

Второй эксперимент: 41 добровольцу предложили расположиться в кресле в одной из двух поз. Первая поза расценивалась как доминирующая (одна рука располагалась на подлокотнике, вторая - на столе рядом). Вторая позиция предполагала опущенные плечи и руки, зажатые под ногами. После этого добровольцы должны были опять оценить вес коробок. Оказалось, львиная доля участников переоценивала вес коробок. Но если человек занимал доминирующую позицию, он вернее определял вес.

Третий эксперимент предполагал участие 68 добровольцев. Их просили вспомнить время, когда они чувствовали в себе силу или чувствовали себя бессильными сделать что-то. Опять требовалось оценить вес коробок. Воспоминания о ситуации, когда человек чувствовал себя сильным, позволяли более точно определить вес коробок. Вероятно, ощущение беспомощности делало физические задачи более сложными в сознании человека. Таким образом организм, видимо, пытался защитить то малое количество сил, которое у него было.