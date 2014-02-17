20% лекарств из Индии являются подделкой - ВОЗ

Американские регулирующие органы высказывают сомнения относительно безопасности и эффективности лекарств из Индии, передаёт Meddaily.ru со ссылкой на The Almagest. Суть в том, что индийские компании сфабриковывают результаты тестирования препаратов и продают подделки. Чиновники ввели запрет на импорт нескольких препаратов, которые выдавались за антибиотик Cipro, обезболивающее Neurontin и средство против акне Accutane.

Недавно доктор Маргарет Гамбург из Управления по продовольствию и медикаментам США побывала в Индии, что позволило ей сделать вывод: в Индии имеются огромные недочеты в плане качества медпродукции нескольких компаний. На сегодняшний день Индия поставляет более 40% рецептурных дженериков и безрецептурных лекарств, присутствующих на рынке США.

В общей сложности проверке подверглось более 100 индийских компаний. Усиление контроля со стороны США уже вылилось в серьезные проблемы для индийских компаний. Например, сильно пострадала компания Ranbaxy, индийский фармгигант. Кстати, в прошлом году она уже имела проблемы и выплатила штраф в размере 500 миллионов долларов.

Фармасектор - одно из основных направлений экономики Индии, способствующих развитию страны. В год Индия экспортирует лекарств на 15 миллиардов долларов. Но теперь ситуация может измениться, ведь, по данным ВОЗ, 20% лекарств, произведенных в Индии, являются подделкой.