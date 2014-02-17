5 признаков развивающегося диабета

Одним из первых признаков развивающегося диабета является излишняя сонливость и вялость после принятия пищи. Вообще, это нормальная реакция организма на излишек углеводов в организме. Поэтому такое состояние является своего рода маркером того, что человек употребляет слишком много углеводов. Особенно это вредно при излишке так называемых «быстрых» углеводов, получаемых организмом с сахаром или белой пшеничной мукой. В таких случаях лучше уменьшить количество кондитерских изделий и белого хлеба в рационе, заменив их «медленными», более сложными углеводами, такими как крупы, овощи, свежие фрукты. Желательно после еды получить небольшую физическую нагрузку, например, просто походить 15 минут.

Один из тревожных симптомов – это углеводная жажда. Это постоянное желание употреблять продукты с простыми углеводами, которые содержатся в сладких напитках, конфетах, чипсах и т.д. Они заставляют поджелудочную железу непрерывно вырабатывать большое количество инсулина, что приводит к лавинообразному падению уровня сахара в крови. Лучше заменить такие продукты орехами, морковью или бананом.

Большим «союзником» диабета является избыточный вес. Особенно опасным положение становится тогда, когда после уменьшения калорийности рациона, вес все равно не уходит. В результате клетки испытывают своего рода «голод», поскольку организм настроен на сохранение жировых запасов. Только постепенное снижение веса в течение длительного времени с одновременным увеличением физической активности поможет преодолеть эту проблему не получив диабет.

Повышенное артериальное давление особенно опасно, когда оно сопровождается ожирением, особенно, когда жир сконцентрирован в области живота. Кровь при этом становится более вязкой, что усложняет ее передвижение по телу, а значит, клеткам не достается нужного количества углеводов. В этом случае необходимо снизить уровень холестерина в крови и заняться сбросом лишнего веса.

Среди людей, страдающих ожирением, самая большая группа риска те из них, у кого жир сконцентрирован в области живота. Этот жир способствует увеличению кровяного давления, сердечно-сосудистыми заболеваниями и высоким уровнем холестерина - это все что нужно для того, чтобы получить диабет.

Но специалисты советуют не впадать в панику при проявлении одного из этих 5 признаков предиабетного состояния. После консультации у врача, можно просто подкорректировать свою диету, заняться физкультурой и жить без диабета до 100 лет.

www.megamedportal.ru