Дети, живущие у ресторанов быстрого питания, чаще страдают от ожирения
14:27, 17 февраля 2014Зарубежные новости
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Удалось установить, что до 45% детей, живущих неподалеку от точек с фастфудом, страдают от избыточного веса
Фото: akonev.com
Живущие у ресторанов быстрого питания дети чаще страдают от ожирения, выяснили британские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Health and Place, пишет Gazeta.ru.
К такому выводу они пришли, проведя исследование среди детей, живущих в нескольких крупных городах Великобритании.
Им удалось установить, что до 45% детей, живущих неподалеку от точек с фастфудом, страдают от избыточного веса.
Более того, оказалось, что 70% из числа страдающих от ожирения детей продолжают испытывать проблемы подобного рода на протяжении всей дальнейшей жизни.
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