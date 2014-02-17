Дети, живущие у ресторанов быстрого питания, чаще страдают от ожирения

14:27, 17 февраля 2014
Зарубежные новости
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Удалось установить, что до 45% детей, живущих неподалеку от точек с фастфудом, страдают от избыточного веса

Фото: akonev.com

Живущие у ресторанов быстрого питания дети чаще страдают от ожирения, выяснили британские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Health and Place, пишет Gazeta.ru.

К такому выводу они пришли, проведя исследование среди детей, живущих в нескольких крупных городах Великобритании.

Им удалось установить, что до 45% детей, живущих неподалеку от точек с фастфудом, страдают от избыточного веса.

Более того, оказалось, что 70% из числа страдающих от ожирения детей продолжают испытывать проблемы подобного рода на протяжении всей дальнейшей жизни.

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