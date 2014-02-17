Курс мощных антибиотиков может привести к ожирению

Оказывается, антибиотики могут не только поубивать полезную микрофлору и вызвать аллергию, но и довести до самого настоящего ожирения. Казалось бы, какая связь между пилюлями от простуды и лишними кило? Как выяснилось, самая прямая. Специалисты из Университета Нью-Йорка доказали, что микрофлора в нашем пищеварительном тракте, отвечающая за усвоение полезных веществ, заодно контролирует всасывание жиров. Эта микрофлора, кроме всего прочего, предупреждает развитие ожирения. А антибиотики ее изрядно "прореживают", пишет Комсомольская правда в Украине.

Исследования уже подкреплены опытами на лабораторных мышках. Те грызуны, которым кололи антибиотики даже короткими курсами, но после не давали средств для восстановления микрофлоры, набирали вес.

А датские ученые установили, что дети, получавшие большие дозы антибиотиков в течение первых шести месяцев жизни, были более склонны к полноте в течение последующих 7 лет.

Но, разумеется, есть состояния, когда без курса антибиотиков не обойтись: та же пневмония, воспаления почек и масса других болезней. Главное, не злоупотреблять этими лекарствами, не назначать их себе самостоятельно при любой простуде. Также важно после курса антибактериальных лекарств принимать средства, помогающие восстановлению микрофлоры кишечника (врач, выписавший вам антибиотик, должен обязательно дать рекомендации по питанию и восстановлению).