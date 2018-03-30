Ангина - болезнь, которая актуальна для любого времени года

Когда человек становится жертвой ангины? Как передается это заболевание? Чем лечится, и какие осложнения может давать? Ответы на эти вопросы дал главный инфекционист Минздрава Украины, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев.

КОГДА АНТИБИОТИКИ АНГИНЕ НЕ ПОМЕХА

- Сергей Александрович, я начну с банального вопроса: что такое ангина?

Это острое воспаление миндаликов — органов, расположенных по сторонам входа в глотку (в народе их еще называют гландами). Миндалики увеличиваются, краснеют, болят, на них могут появляться гнойные наслоения. Собственно, пациенты привыкли к слову «ангина», а медики употребляют термин «острый тонзиллит».

- Ангина — моя «любимая болезнь». Еще не было такого года, чтобы я раза два не побывала у врача с жалобами на воспаленные гланды. Казалось бы, если диагноз один, то и лечение должно было быть одинаковым. Но терапия была разной: один врач давал рецепт на сильные антибиотики, другой не советовал их употреблять совсем, один специалист рекомендовал противовирусные препараты, которые я обычно пью от гриппа, другой прописывал мятные леденцы. Чем можно объяснить такой «разнобой»?

- Тем, что ангина может вызываться разными возбудителями: и вирусами, и бактериями. Выбор врача — какую именно терапию назначить пациенту — зависит от вида микроорганизма, который нанес удар по миндаликам, и от степени тяжести заболевания. Чаще всего — в 80 процентов случаев — воспаление миндаликов вызывают бактерии, в первую очередь, стрептококки и стафилококки. Но к воспалительному процессу могут быть причастные и пневмококки, и энтерококки, и гемофильная палочка, и даже некоторые вирусы: аденовирус, энтеровирус, Епштейна-Барра и тому подобное. Так вот, если «атаку» на горло осуществляют вирусы, у пациента начинается катаральная ангина. Миндалики увеличиваются, приобретают красный цвет, отекают и болят, но не покрываются белыми крапинками, пленками или язвами. Если же на миндаликах активно размножаются стрептококки или другие бактерии, у человека развивается гнойная ангина: фолликулярная (самая легкая), лакунарная (средней тяжести) или некротическая (самая тяжелая).

- По каким признакам их можно различить?

При фолликулярной ангине миндалики напоминают мухомор — на воспаленном красном фоне можно увидеть бело-желтые пятна. Эти светлые «точечки» похожи на зерна риса, являются ячейкой гнойного воспаления. При лакунарной ангине появляются гнойные наслоения в виде пленок белесоватости. Они покрывают какую-то часть миндаликов или всю их поверхность. А при некротической ангине бактерии (в первую очередь стрептококки) влекут отмирание тканей миндаликов. Из практики знаю, что такой тип острого тонзиллита часто бывает при скарлатине. Причем некроз тканей может быть настолько значительным, что когда больной выздоравливает, создается впечатление, что у него удалили миндалики.

- Интересно, куда исчезают эти органы?

Больной или выплевывает мертвые ткани во время полоскания, или глотает их вместе со слюной. А новые клетки на этом месте уже не появляются...

СТРАШНЫЙ «ЗВЕРЬ» ПО ИМЕНИ СТРЕПТОКОКК

- Теперь понятно, почему медики не всегда назначают антибиотики...

Поэтому при катаральной ангине больным дают или препараты прямого противовирусного действия, которые не дают возбудителям заболевания возможности размножаться и захватывать здоровые клетки, или интерфероногены, которые вынуждают организм производить собственный интерферон — вещество, которое не дает вирусам поселяться в здоровую клетку. В придачу к средствам общего действия пациенту следует употреблять местные иммуномодуляторы и антибактериальные «леденцы». В частности, эффективно действуют препараты, в состав которых входит смесь лизатов бактерий («убитых» микробов). Они стимулируют местный иммунитет миндаликов, вынуждая их активно уничтожать бактерии. Кроме того, лизаты бактерий улучшают роботу фагоцитов — клеток крови, которые захватывают, переваривают и выводят из организма возбудителей инфекционных болезней. Но этих препаратов недостаточно. Пациенту, больному катаральной ангиной, обязательно нужно полоскать горло раствором фурацилина, экстрактом листьев эвкалипта, настойкой календулы, перекисью водорода и тому подобное.

- А полоскание для чего? И фурацилин, и календула — бактерицидные средства, которые в борьбе с вирусом ничего не дадут...

- Для того чтобы к вирусу не присоединились бактерии. Воспаленные миндалики — легкая добыча для стрептококка и стафилококка. Поэтому в ротовой полости нужно создать условия, максимально не благоприятные для размножения микробов и начала гнойного процесса. Иначе пациенту придется бороться со смешанной вирусно-бактериальной ангиной... Хочу обратить внимание на один важный момент. Если лаборатория подтвердила наличие стрептококковой инфекции или же у врача появилось подозрение на стрептококк, антибиотики нужно принимать не меньше десяти дней. Это обязательное условие!

- Почему?

- При стрептококковых ангинах могут возникнуть серьезные осложнения. Бактерии, если их не уничтожить полностью, будут производить токсины, а те будут попадать в кровяное русло и вызывать изменения в клетках разных органов. Под действием токсинов изменяются оболочки клеток сердца, суставов и почек — так что «солдаты» иммунитета принимают эти клетки за чужестранцев. Начинается аутоиммунный процесс, когда организм борется со своими же органами. Как следствие — заболевание ревматизмом, артритом (воспаление суставов), миокардитом (повреждение сердечной мышцы) и нефритом (воспаление почек). Для того чтобы предупредить такие осложнения, нужно полностью уничтожить стрептококки. Поэтому человек должен употреблять эффективные антибиотики не меньше десяти дней.

- Что делать, когда врач не знает наверняка, какая именно бактерия повлекла болезнь?

- В идеале для уточнения диагноза из миндаликов больного берут мазок. В лаборатории выясняют, какие бактерии повлекли ангину, а также узнают, какие лекарства эффективно борются с этими возбудителями. Когда же такое исследование не делают... Нужно помнить, что 80 процентов всех ангин — это стрептококк. Поэтому лучше пролечиться десять дней и не бояться осложнений.

А ВДРУГ ДИФТЕРИЯ?

- Бывают ли такие случаи, когда у больного обязательно берут мазок из миндаликов?

Бывают — когда есть подозрение на дифтерию. К сожалению, на сегодняшний день в Украине дифтерия встречается как среди детей, так и среди взрослых. Несколько десятков пациентов в год, но все же есть. Если не лечить это заболевание, человек может умереть или же у него возникнут тяжелые осложнения. Поэтому очень важно, чтобы пациент, больной ангиной, обратился к врачу. Специалист не всегда может определить диагноз «на глаз» — пленки при дифтерийной ангине очень похожи на налеты при лакунарной ангине. Поэтому специалист должен взять мазок из миндаликов на дифтерийную палочку.

- И как быстро будут готовы результаты?

В тот же день мазок рассмотрят под микроскопом. Если лаборант заметит дифтерийную палочку, сразу можно назначать лечение. Если под микроскопом палочку не находят, отправляют мазок на повтор. Предыдущий результат приходит через 48 часов, а окончательный — через 72 часа.

- Но на протяжении этих трех суток пациента нужно чем-то лечить! Что делает медик, пока исследования не завершатся?

- Прописывает терапию, как при обычной ангине.

- Если пациент с дифтерией, считая, что у него простая ангина, будет лечиться антибиотиками и полосканиями, он выздоровеет?

- В том-то и суть, что нет. Даже если вам удастся избавиться от дифтерийного воспаления миндаликов, полностью инфекцию вы не уберете, потому что дифтерию лечат специальной сывороткой. А тогда следует ожидать осложнений — и со стороны нервной системы, и на сердце. С этим заболеванием шутить нельзя!

СУПЧИК СО СТАФИЛОКОККОМ НЕ ЖЕЛАЕТЕ?

- Для того чтобы уберечься от ангины, нужно знать, откуда она берется. Как и где человек чаще всего может подхватить такое «счастье на все горло»?

- Вирусные ангины передаются, как и грипп, через воздух. А при бактериальной ангине чаще срабатывает контактно-бытовой путь. Через посуду, бытовые предметы и общие зубные щетки от больного могут заразиться его родственники и друзья. Кроме того, очень большая возможность заразиться в кафе, барах, ресторанах и столовых, где используется не разовая посуда. Промыть тарелки, стаканы и ложки без специальной обработки так, чтобы на них не осталось бактерий, невозможно. И это составляет серьезную угрозу для здоровья посетителей таких заведений.

- Получается, вместе с салатом «оливье» в кафе мне могут подать значительную порцию стафилококка или стрептококка, оставленную там предыдущим «пользователем» вилки или тарелки...

-Да, иногда достаточно проглотить микроба.

- Сергей Александрович, почему люди болеют после того, как едят мороженное или пьют замороженный сок?

- Все очень просто. Представьте себе — солнце, жара, человек перегрелся. Уровень иммунной защиты во время перегрева снижается. Поэтому если в этот момент выпить холодной воды, можно вызывать воспаление миндаликов. А в гландах всегда содержится стрептококк или стафилококк — у каждого человека. Просто когда иммунная защита миндаликов работает хорошо, она не дает размножиться бактериям в таком количестве, чтобы вызывать ангину. А на фоне переохлаждения после перегрева эта флора может активизироваться. Бактерии начнут неконтролированно размножаться, и когда их будет много, начнется ангина.

В ЛЕСУ ГОРЛО ЗДОРОВЕЕ

- Это правда, что курильщики мучаются от ангины чаще, чем люди, которые не курят?

- А что в этом странного? Курение вызывает изменения на поверхности миндаликов, дым и смолы уменьшают иммунную возможность клеток, и «охранники» организма чаще пропускают патогенные бактерии. Аналогичная ситуация наблюдается, когда мы дышим загазованным воздухом и пьем загрязненную воду. Поэтому жители больших индустриальных городов болеют ангиной чаще, чем жители курортных поселков. Но и тем, и другим одинаково подходят способы профилактики острого тонзиллита. Советы простые — закаляться, отказаться от малоподвижного образа жизни, употреблять естественные витамины вместо синтетических добавок, не злоупотреблять алкоголем и табакокурением. Так вы улучшите свой иммунитет и сохраните миндалики в «рабочем» состоянии.

Наталия Ротай,Україна молода