У тамоксифена обнаружили способность уничтожать опасный грибок

Результаты исследования, которые могут привести к появлению новых методов лечения инфекции, убивающей множество пациентов с ВИЧ и СПИДом, опубликованы в mBio, журнале Американского общества по микробиологии (ASM).

Криптококкоз является одной из наиболее распространенных грибковых инфекций, которая каждый год поражает около 1 миллиона человек во всем мире и оканчивается летальным исходом более чем в 60 % случаев. Заболевание вызывают дрожжевые грибки Cryptococcus neoformans, передающиеся человеку через воздух и пыль, которые содержат частицы помета птиц (особенно голубей), фекалий кошек, собак или частицы почвы, зараженной криптококком.

Это заболевание относят к глубоким микозам, так как наряду с кожей и слизистой оболочкой возбудитель поражает центральную нервную систему и легкие. В основном инфекция встречается среди людей с подавленным иммунитетом - у ВИЧ-инфицированных, онкологических больных, проходящих терапию, диабетиков и пациентов после транстплантации органов, и проявляется в форме пневмонии или менингоэнцефалита (воспаления оболочек и вещества головного мозга).

Рука пациента, усыпанная папулами, появляющимися при криптококкозе.

«Золотым стандартом терапии при криптококкозе является сочетание препаратов амфотерицина В и 5-флуцитозина, которые впервые были использованы в далекие 1950-е годы. С тех пор не произошло никаких существенных улучшений в лечении данного заболевания, и такая терапия остается недоступной во многих регионах мира, которые нуждаются в ней больше всего», - отметил Дэмиэн Крисэн (Damian Krysan), главный автор исследования из Рочестерского университета.

В тех регионах мира, где золотой стандарт терапии недоступен, например, в странах Африки к югу от Сахары, при этой грибковой инфекции используют флуконазол - препарат широко распространенный и недорогой, однако гораздо менее эффективный против возбудителя криптококкоза, так как он практически не способен уничтожить грибок.

«В последнее время повысился интерес к возможности использования известных препаратов в лечении новых заболеваний, так как это может помочь разработать новую терапию в более короткие сроки», - сказал профессор Крисэн. Ученые провели микробиологические тесты для выявления веществ, которые имели бы антифунгальную активность как по одиночке, так и в сочетании с другими противогрибковыми препаратами, такими как флуконазол. Как показали результаты их исследования, тамоксифен и флуконазол усиливают действие друг друга примерно в четыре раза.

Крисэн и его коллеги также показали, что тамоксифен подавляет белки, связанные с кальмодуллином - важным белком, связывающим кальций в клетках. Исследователи обнаружили, что модификация молекулярной структуры тамоксифена, усилившая его способность подавлять активность кальмодуллина, также увеличила его способность разрушать клетки криптококка.

Таким образом, полученные данные показали, что тамоксифен можно рассматривать как фармакологически привлекательный препарат для разработки новых препаратов, направленных на борьбу с возбудителем криптококкоза.

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