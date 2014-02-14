Инфекции, перенесенные мамой во время беременности, ведут к гиперактивности ребенка

Группа исследователей из Университета Джонса Хопкинса во главе с доктором Ириной Бард (Irina Burd) провели эксперимент на мышах и выяснили, что инфекции, перенесенные во время беременности, сказываются на здоровье потомства. Болезни приводили к гиперактивации материнского иммунитета, у потомства таких животных были зафиксированы отклонения в работе головного мозга.

Исследователи вводили беременным мышам липополисахарид, что позволяло смоделировать процесс развития бактериальной инфекции у животных и наблюдать за развитием эмбрионов в условиях гиперактивации иммунной системы. Контрольной группе мышей вводили физиологический раствор.

Моторика у мышей, появившихся на свет у самок из экспериментальной группы, была развита гораздо хуже, чем у потомства самок из контрольной группы. Также у животных наблюдалась гиперактивность, которая сохранялась и спустя два месяца после рождения, когда моторика существенно улучшилась.

Авторы обнаружили, что гиппокамп, часть головного мозга, ответственная за память и ориентацию в пространстве, был меньше у самцов, развивавшихся в утробе матерей, иммунитет которых был повышен. Также в головном мозге таких самцов было обнаружено повышенное количество макрофагов, отсутствовавших у потомства мышей из контрольной группы.

Исследователи отмечают, что инфекции, перенесенные матерью в период с 18 по 32 неделю беременности или хроническое воспаление, могут привести к серьезным последствиям, выражающимся в нарушениях развития головного мозга плода. Пока, однако, остается неясным, почему эмбрионы мужского и женского пола по-разному реагируют на материнскую инфекцию в процессе беременности.

Ремедиум