Риск сердечных заболеваний ниже у давно женатых пар

В языке и культуре место обитания любви – это сердце человека. Мы говорим: «сердце болит за него», «сердце разбито». А как медики связывают здоровье сердца и сосудов с чувством любви? Многие исследования говорят о том, как отношения и брак способствуют удлинению продолжительности жизни у мужчин, к примеру. Все они говорят о позитивных изменениях по сравнению с одиночеством. Однако любые долгие взаимоотношения прносят не только удовольствие, но и разочарования на определенном этапе, пишет Zdr.ru.

Проанализировать влияние на сердце сложностей в отношениях взялась команда исследователей из Университета Юты в Солт-лейк-сити. В их исследованиях приняли участие 136 женатых пар. Психологическая часть иследования состояла из нескольких опросов. Участники оценивали, в какой степени партнер готов поддержать их в трудной жизненной ситуации, проявить понимание, дать совет, выполнить просьбу. В зависимости от ответов, оценивалась общая удовлетворенность браком. Дополнительно все участники проходили обширное медицинское обследование, в том числе компьютерную томографию.

Женатые пары, выбранные для участия, в среднем были вместе по 36 лет. Среди участников не было полностью недовольных: браки, приносящие только неприятности, долго не держатся. Так что сравнение шло между группой довольных людей, воспринимающих партнера положительно – и людьми, которые постоянно амбивалентно вопринимают супруга, то есть понимают, что он приносит как помощь и радость, так и временами огорчения и разочарования.

Обнаружилось, что у тех, кто словно был одновременно доволен и недоволен супругом, на компьютерной томографии видны отложения кальция в сосудах – кальцификация артерий. Причем максимальным показатель был в парах, в которых оба проявляли амбивалентное восприятие партнера.

Отложения кальция – это признак образования атеросклеротических бляшек в сосудах, кроме того, стенки сосуда хуже растягиваются, становятся жесткими и неэластичными, могут рваться. Когда кальций откладывается на стенках коронарных сосудов, питающих само сердце, оно начинает хуже работать. Уменьшается объем крови, выталкиваемый сердцем, и одновременно повышается риск гипертонии.

Ведущий автор статьи психолог-исследователь Берт Учино пояснил основные выводы работы в университетском пресс-релизе: «Пары, которые оценивают друг друга амбивалентно и не полностью довольны поддержкой партнера, меняют свое поведение. Может включатья ощущение одиночества, или вербальная агрессия, или отчуждение – в любом случае поведение увеличивает уровень стресса в паре. Потенциал поддержки друг друга при этом недооценивается. Как следствие стресса, страдает сердечно-сосудистая система».

Как избежать подобного ожесточения на уровне отношений и на уровне сосудов, питающих сердце? Чтобы достичь долговременного здоровья в паре, надо научиться хвалить друг друга. Если в возникающих проблемах найти способ по-новому поддержать друг друга, это станет точкой нового роста отношений. И сосуды будут в порядке!