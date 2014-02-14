Шиповник содержит в себе мощное обезболивающее

Датские ученые создали препарат из экстракта шиповника. Его основное назначение - уменьшение болей при остеоартрите. Данное заболевание значительно ограничивает движения человека. И Gopo может выполнить поставленную задачу на 90%, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Таблетки особо эффективны, если у человека болят руки.

Итак, препарат сделан на основе специально выведенного соединения. Активное соединение выделили из высушенного шиповника с помощью особого запатентованного метода. Соединение уменьшает ноющие боли (показатель успешности - 9 из 10). Пока его проверили только на 30 добровольцах.

Исследование, проводимое Копенгагенским университетом, позволило установить: средство облегчало симптомы остеоартрита в течение суток, и люди с этим расстройством на одну треть реже использовали стандартные обезболивающие. Известно: в шиповнике много витамина С и ликопина. Это мощные антиоксиданты, снижающие уровень холестерина и воспаления.