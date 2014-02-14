Идеальное время для потребления кофе

Биологически организм наиболее восприимчив к воздействию кофеина лишь через несколько часов после пробуждения, - считают американские нейробиологи, пишет Zdr.ru.

«Максимальный эффект кофеина достигается при взаимодействии этого вещества с гормоном кортизолом, регулирующим биологические часы человека," - объясняет Стивен Миллер, нейробиолог из Университета Мериленда (США).

Примерно с 7 до 9 утра выработка кортизола находится на пике, благодаря этому мы просыпаемся и способны с утра осознанно действовать. Если пить кофе сразу после пробуждения, когда уровень кортизола в организме и так достаточно высок, развивается толерантность к кофеину, эффективность его воздействия снижается. Таким образом, со временем вам нужно все больше и больше бодрящего напитка, чтобы проснуться.

Спустя час-два после пробуждения уровень кортизола в организме начинает снижаться, и тогда кофе придет на помощь (с 9:30 до 11:30 утра). Выпитая в это время или чуть позже чашка кофе способна повысить выработку кортизола, вновь заставляя нас проснуться.