Чрезмерное употребление брокколи нарушает работу щитовидной железы

Капуста брокколи считается лидером по полезным свойствам среди овощей. Она содержит антиоксиданты, обладает противовоспалительными свойствами, и вдобавок способна уменьшить риск рака груди и рака яичников, защитить от многих других типов рака. То же самое касается и других видов зеленых овощей: листового салата, капусты Кале, брюссельской капусты, пишет Zdr.ru.

Но если употреблять в пищу зеленые овощи семейства крестоцветных очень часто, это может навредить здоровью. Диетологи и специалисты по питанию считают, что употребление зеленых листовых овощей может привести к гипофункции щитовидной железы. Гипофункция, или гипотиреоз, недостаточная функция щитовидной железы – это состояние, при котором организму не хватает гормонов щитовидной железы, а они регулируют почти все аспекты обмена веществ у взрослых, а у подростков вдобавок отвечают за нормальный рост и наступающее вовремя половое созревание.

Профессор диетологии и питания в Гарвардской школе здоровья населения Тереза Фунг объяснила в интервью агентству WBUR: «Нормальное количество употребляемых в пищу зеленых овощей не представляют собой проблему. Вредоносный эффект для щитовидной железы приносит огромная доза, а не любое употребление зеленых овощей. Если у человека уже есть гипотиреоз, или он принимает препараты для коррекции работы щитовидной железы, нужно посоветоваться с доктором: можно ли есть крестоцветные, разнообразную капусту? Но и в этом случае немного салата, несколько порций в неделю, не должны навредить».

Капуста Кале, или кудрявая капуста, очень популярна среди любителей здорового образа жизни, фитнеса и диет в Европе и Северной Америке. Чтобы продолжать получать всю пользу капусты и избежать побочных эффектов, достаточно приготовить ее. При тепловой обработке вещества, способствующие гипотиреозу, разрушатся. Впрочем, нужно не перестараться, чтобы сохранить витамины – приготовления на пару будет вполне достаточно. Это касается капусты кале и других овощей из семейства крестоцветных: брюссельская, цветная и капуста брокколи.

Другие возможные рекомендации – добавление в рацион морских водорослей, бразильских орехов и других продуктов, которые способствуют накоплению йода в щитовидной железе. Одновременно диетологи составили и список овощей, которые нисколько не повышают риск нарушений работы щитовидной железы: цуккини и кабачки, сельдерей, огурцы, морковь и свекла.