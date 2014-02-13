Музыка активирует те же области мозга, что и математика
16:55, 13 февраля 2014Зарубежные новости
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К такому выводу пришли учёные в ходе исследования, участники которого решали математические уравнения, а также слушали музыку
Фото: lovi-moment.com.ua
Математика активирует те же области мозга, что и музыка, выяснили британские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Frontiers in Human Neuroscience, пишет Gazeta.ru.
К такому выводу они пришли в ходе исследования, участники которого решали математические уравнения, а также слушали музыку.
Все они подверглись процедуре магнитно-резонансной томографии (МРТ).
В частности, исследователи зарегистрировали активность в медиальной орбито-фронтальной коре головного мозга как во время решения математических задач, так и во время прослушивания музыки.
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