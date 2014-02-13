Специя орегано (душица) обеззараживает пищу

Специя орегано (душица) содержит один полезный ингредиент, способный оградить от пищевой инфекции. Речь идет о соединении карвакроле. Это эффективное средство против норовируса, пишет Meddaily.ru.

Соединение лишает вирус его защитной белковой оболочки, что облегчает задачу уничтожения. Доктор Келли Брайт из Университета Аризоны подчеркивает: соединение можно использовать при обработке продуктов питания или в качестве санитайзера широкого действия вместе с другими противомикробными средствами.

Эксперименты доказали, что карвакрол напрямую воздействует на капсулу вируса, состоящую из плотных белков. Капсула защищает вирусный генетический материал. Так как воздействие только поверхностное, вряд ли соединение вызовет развитие устойчивости. Потом, оно безопасно, не вредит другим поверхностям и человеку. Большая концентрация карвакрола хотя и нетоксична, но способна вызвать жжение и онемение языка.