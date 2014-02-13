Видеоигры влияют на поведение человека - психологи

По мнению специалистов, некоторые игры способны уменьшать степень самоконтроля. Дабы проверить это, ученые собрали 194 добровольцев, попросив их принять участие в двух экспериментах.

В рамках первого требовалось в течение 5 минут поиграть за Супермена (позитивная роль) или за Волан-де-Морта (отрицательный персонаж). Также был нейтральный персонаж, представленный в виде обычного круга. В игре игроки противостояли врагам. А во втором эксперименте добровольцы пробовали шоколад и острый соус. При этом они давали следующему участнику соус или шоколад. Первый участник выбирал не только что дать, но и в каком объеме, а второй должен был съесть всю порцию.

Если изначально человек играл за положительного героя, то он наливал почти в 2 раза больше жидкого шоколада для следующего участника, чем соуса. Притом, шоколада было больше по сравнению с показателями людей, игравших за нейтрального или отрицательного персонажа. А вот игроки, имевшие дело с отрицательным героем, наливали в 2 раза больше острого соуса, чем шоколада.

Независимый эксперимент доказал: активная игра сильно влияет на поведение в реальном мире. Если смотреть за игрой, подобный эффект не наблюдался. Примечательно: изменения в поведении происходят, хотя сами участники говорят о незначительной идентификации себя с героями игр. Но все же большая степень вовлеченности играет важную роль.

Меддэйли