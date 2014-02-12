Ученые предлагают начинать рабочий день позже

В первую очередь, у человека ухудшается сон. Молодые и здоровые этот процесс воспринимают легче, а вот у пожилых людей и больных он может затянуться надолго. Некачественный или недостаточный сон, если к тому же у человека сменная работа, нервотрепки, приводит к дневной сонливости и нарушению многих нервных и нейроэндокринных функций организма, вплоть до повышение риска онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому, как считает ученый, в стране необходимо восстановить часовые пояса для возвращения к жизни по поясному солнечному времени. Это позволит людям просыпаться вместе с солнцем, а, как известно, человеческие биоритмы связаны с природными суточными колебаниями.

Россия сейчас живет по времени, по которому люди постоянно опережают своим пробуждением солнце, из-за чего нарушаются нормальные режимы труда и отдыха. Насильственное пробуждение до восхода солнца из-за опережения естественного хода времени нарушает физиологию нормального сна. Недоспавший человек может быть опасен при управлении машинами и механизмами. Из-за его ошибок повышается риск промышленных и транспортных аварий и катастроф.

Поэтому сомнолог считает, что физиологически правильным будет переводить не стрелки, а время начала рабочего дня зимой и летом. Так делают в целом ряде стран.

Например, рабочий день в осенние и зимние дни должен начинаться не ранее, чем через полтора-два часа после самого позднего в году восхода солнца. Весной нужно вводить "летние" режимы труда - с более ранним началом работы и учебы. В таком случае физиологические ритмы организма будут соответствовать природным суточным колебаниям. К сожалению, у многих людей, в том числе и руководителей, до сих пор нет однозначного понимания такой необходимости.

БЕЛТА