Медики: мягкий матрас - не лучший выбор

Качество матраса решает многое, с точки зрения здоровья человека. Еще в 2011 году был проведен опрос, который показал: для 92% респондентов удобный матрас важен для крепкого сна, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Huffington Post. А хороший сон связан с поддержанием нормального веса, хорошей работой памяти и долгой жизнью.

Исследование 2009 года, привлекшее 59 здоровых мужчин и женщин, доказывает это. Сначала люди спали 28 ночей на своем обычном матрасе, а потом еще 28 ночей - на новом матрасе средней жесткости. Потом нужно было оценить уровень стресса (симптомы: беспокойство, скачкообразный ход мыслей, нервозность, раздражительность, головные боли, дрожь). Новый матрас позволял снизить показатели стресса благодаря повышению качества сна и уменьшению болей.

Универсального определения мягкости или жесткости матраса нет. Все индивидуально, говорит Роберт Оэксман, руководитель института "Слип ту Лив". В целом медики считают, что мягкий матрас - не самый лучший выбор. Выбирая матрас, специалисты советуют полежать на нем минут 20. Понять же, что нужно заменить матрас, можно по снижению качества сна. При этом у человека возможно развитие аллергии - пылевые клещи, особенно опасные для астматиков, живут в старых матрасах.