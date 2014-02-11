Роды в домашних условиях опаснее, чем в клинике. Это показали результаты исследования, которое проведено специалистами клиники New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, пишут Подробности.

Исследователи проанализировали данные за период 2007-2009 годов о 10,5 миллиона родов и случаях смертности детей в течение 28 дней после появления на свет. Все случаи беременности были доношенными и одноплодными.

Анализ показал, что опасность плановых домашних родов даже в присутствии квалифицированного акушера значительно выше, чем родов в больнице.

В частности, риск смерти после родов дома составил 13,2 на 10 тысяч рождений, а больничных - 3,1 на 10 тысяч. Если эти роды первые, показатель смертности после родов дома еще выше - 21,9 на 10 тысяч рождений.

Авторы работы рекомендуют гинекологам предупреждать будущих родителей о риске родов дома.