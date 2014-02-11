Сдерживание эмоций продлевает жизнь, выяснили британские ученые, пишет Gazeta.ru.

К такому выводу они пришли в ходе исследования, участие в котором приняли 6 тыс. человек.

Помимо результатов стандартного анкетирования ученые учли такие факторы, как наличие высшего образования, постоянной работы и отметок о посещении психолога.

Собрав метаданные и проанализировав их, они пришли к выводу, что люди, которые держат эмоции в себе, живут дольше, чем их эмоциональные сверстники.