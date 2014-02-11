Сдерживание эмоций продлевает жизнь
11:46, 11 февраля 2014Зарубежные новости
0
Пришли к выводу, что люди, которые держат эмоции в себе, живут дольше, чем их эмоциональные сверстники
Фото: ikra-studio.com
Сдерживание эмоций продлевает жизнь, выяснили британские ученые, пишет Gazeta.ru.
К такому выводу они пришли в ходе исследования, участие в котором приняли 6 тыс. человек.
Помимо результатов стандартного анкетирования ученые учли такие факторы, как наличие высшего образования, постоянной работы и отметок о посещении психолога.
Собрав метаданные и проанализировав их, они пришли к выводу, что люди, которые держат эмоции в себе, живут дольше, чем их эмоциональные сверстники.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter