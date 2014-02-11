Бананы спасли ребенка от тяжелой формы бессонницы

Трехлетний Аарон Баттерсби доставлял родителям немало проблем. Ему никак не удавалось ночью спокойно спать. Ребенок часто просыпался и жаловался на кошмары. Или в три ночи он вставал, переполненный сил. Больше он не ложился. Исправить ситуацию помогли бананы. Теперь родители дают мальчику половину банана перед сном, рассказывает Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Примечательно: ни расслабляющая музыка, ни специальное освещение в детской не помогали уложить ребенка. Также мальчику назначали мелатонин, но и он не сработал. Зато благодаря бананам ребенок засыпает в восемь вечера, а встает в семь утра. До этого, нехватка сна приводила к тому, что из-за переутомления мальчик начинал себя бить, кричать и цепляться к окружающим. Он скрежетал зубами и не мог усидеть на месте.

Известно, что ребенок родился на 14 недель раньше положенного. В госпитале его будили каждый час на кормление. В четыре месяца мальчика отпустили домой. Но и там бессонные ночи продолжились. К 12 месяцам ночью он спал по 4 часа, а днем дремал. Почему именно бананы сработали, никто не знает. Возможно, так как бананы являются прекрасным источников магния и калия, они помогают расслабить мышцы. Также в бананах можно найти триптофан, который переводится в серотонин и мелатонин, помогающий регулировать сон.

В принципе, улучшить качество сна способны любые продукты с низким гликемическим индексом, то есть, медленно высвобождающие энергию. К ним относится хлеб из непросеянной муки и арахисовое масло.