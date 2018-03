Медики предлагают пересмотреть нормы длительности родов

Такие результаты были получены в ходе масштабного исследования, проведенного учеными из Калифорнийского университета (Сан-Франциско). Авторы призывают пересмотреть действующие рекомендации, а до тех пор предлагают всем специалистам иметь в виду полученные данные и избегать неоправданного вмешательства в процесс родов, основываясь лишь на кажущейся излишней длительности второго периода. Работа опубликована в журнале Obstetrics and Gynecology.

При эпидуральной (перидуральной) анестезии лекарственный препарат вводится через катетер в эпидуральное пространство позвоночника. Это приводит к потере болевой чувствительности благодаря блокаде прохождения нервных импульсов в спинной мозг. Считается, что этот вид анестезии в родах удлиняет процесс изгнания плода примерно на час. Согласно действующим рекомендациям Американского конгресса акушеров и гинекологов (ACOG) от 2003 года, продолжительность второго периода первых родов с эпидуральной анестезией считается аномальной, если она длится более трех часов, и без эпидуральной анестезии - более двух часов. В случае вторых и последующих родов эти цифры составляют два часа и один час соответственно.

Авторы исследования провели анализ массива данных с 1976 по 2008 год о 42268 прошедших без осложнений вагинальных родах. Примерно в половине случаев применялась эпидуральная анестезия. Исследователи сравнили среднюю продолжительность второго периода родов в случае применения эпидуральной анестезии и без нее, а также оценили наиболее распространенную частоту длительности этой стадии для обеих групп.

В результате было установлено, что продолжительность второго периода в 95 процентиле для первых родов с эпидуральной анестезией составляет 5 часов 36 минут, а без нее - 3 часа 17 минут. Для вторых и последующих родов эти цифры составляют 4 часа 15 минут и 1 час 21 минута соответственно. В целом, делают вывод авторы, получается, что применение эпидуральной анестезии удлиняет второй период не на один, а более, чем на два часа, как для первых, так и для последующих родов.

Кроме того, результаты исследования свидетельствуют, что процесс изгнания плода в норме продолжительнее, чем это принято считать, что подтверждает данные ACOG и Национальных институтов здоровья США (NIH), оглашенные в 2012 году. В ходе исследования авторы обнаружили, что, если исходить из действующих рекомендаций ACOG, аномальными можно признать 31 процент первых и 19 процентов последующих родов.

"Пришло время пересмотреть понятия о норме и скорректировать рекомендации в соответствии с новыми данными", - цитирует The New York Times ведущего автора исследования Ивонн Чен (Yvonne W. Cheng).

"Полученные результаты говорят о том, что врачам не следует торопиться применять такие меры, как окситоцин, щипцы, вакуум или кесарево сечение, - прокомментировала итоги работы группы Чен исследователь NIH Кэтрин Лафон (Katherine Laughon). - И медики, и сами роженицы в этом случае при принятии решения о вмешательстве должны нащупать баланс между пользой вагинальных родов и потенциальным риском для матери и ребенка".

"Эти результаты очень важны и ACOG следует пересмотреть рекомендации 2003 года, - заявил The New York Times глава отделения акушерства и гинекологии бостонской больницы Brigham and Women’s Роберт Барбиери (Robert L. Barbieri). - Я внесу изменения в свою практику и не буду особенно волноваться, если в первых родах второй период будет длиться пять с половиной часов после эпидуральной анестезии при нормальных показателях мониторинга состояния плода".

medportal.ru