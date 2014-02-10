Высокая доза витамина С усиливает противораковый эффект химиотерапии

Это показали эксперименты в лаборатории с клеточными культурами, с мышами и с 22 пациентами с развитым раком яичников. Инъекционное введение витамина - безопасная, эффективная и дешевая методика лечения рака яичников и прочих типов рака, убеждены американские ученые.

Однако витамины нельзя запатентовать, поэтому фармацевтические компании вряд ли возьмутся за тестирование и инвестирование. На самом деле, еще в 1970-х было установлено, что внутривенные вливания витамина С позитивно сказываются на лечении рака. Но когда провели клинические испытания (витамин давался в оральной форме), эффекта достигнуть не удалось и исследования оставили, пишет Меддэйли.

Известно: если витамин поступает перорально, то организм быстро выводит витамин. Сотрудники Университета Канзаса по этой причине решили обратиться к инъекциям. Таким образом витамин задерживается в теле, не вредя здоровым клеткам. Было доказано, что клетки рака яичников чувствительны к витамину С. Когда мышам вводились и обычные препараты химиотерапии, то прогрессирование опухоли тормозилось. У людей лечение вызывало немного побочных эффектов, значит, благодаря витамину С химиотерапия лучше переносилась.