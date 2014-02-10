Кофе укрепляет память и устраняет забывчивость
Кофеин заметно улучшает память человека, делает его менее забывчивым и улучшает консолидацию долговременной памяти на протяжении дня
Ученые раскрыли положительное влияние кофеина на человеческую память на примере добровольцев, решавших задачи на память.
Кофеин заметно улучшает память человека, делает его менее забывчивым и улучшает консолидацию долговременной памяти на протяжении дня после того, как он выпил одну или несколько чашечек кофе, заявляют нейрофизиологи в статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience, пишет РИА Новости.
"Мы всегда знали, что кофеин улучшает работу мозга, однако никто не пытался узнать, как он действует на нашу память и умственные способности, и влияет ли он на умение запоминать информацию. Нам впервые удалось установить, что кофеин уменьшает нашу забывчивость на протяжении 24 часов", — заявил Майкл Ясса из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США).
Ясса и его коллеги раскрыли положительное влияние кофеина на человеческую память на примере добровольцев, решавших задачи на память. Данный эксперимент проводился в два этапа — сначала его участники рассматривали набор из фотографий на протяжении нескольких минут, после чего ученые предлагали им съесть настоящую или бутафорскую таблетку с кофеином.
Через сутки исследователи показывали своим подопечным новый набор картинок и спрашивали у них, какие из них встречались им вчера и на каких из них были похожие, но не идентичные старым предметы. Подобный подход, по словам авторов статьи, должен был достаточно сильно "нагрузить" мозг добровольцев и помочь ученым отделить все побочные эффекты и статистический "шум".
Оказалось, что добровольцы, принимавшие таблетки с настоящим кофеином, примерно на 30% чаще вспоминали правильные картинки и находили отличия в наборах изображений. Данный факт, как полагают нейрофизиологи, позволяет говорить о том, что кофеин улучшает нашу память и делает нас менее забывчивыми.
"В качестве нашего следующего шага мы попытаемся выяснить, каким образом кофеин улучшает работу мозга, используя МРТ и другие методики наблюдения за работой мозга. Кроме того, мы знаем, что кофеин часто связывается с долгожительством и повышенной стойкостью к болезни Альцгеймера. Эти вопросы стоит тоже изучить", — заключает Ясса.