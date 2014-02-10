Кофе укрепляет память и устраняет забывчивость

Ученые раскрыли положительное влияние кофеина на человеческую память на примере добровольцев, решавших задачи на память.

Кофеин заметно улучшает память человека, делает его менее забывчивым и улучшает консолидацию долговременной памяти на протяжении дня после того, как он выпил одну или несколько чашечек кофе, заявляют нейрофизиологи в статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience, пишет РИА Новости.

"Мы всегда знали, что кофеин улучшает работу мозга, однако никто не пытался узнать, как он действует на нашу память и умственные способности, и влияет ли он на умение запоминать информацию. Нам впервые удалось установить, что кофеин уменьшает нашу забывчивость на протяжении 24 часов", — заявил Майкл Ясса из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США).

Ясса и его коллеги раскрыли положительное влияние кофеина на человеческую память на примере добровольцев, решавших задачи на память. Данный эксперимент проводился в два этапа — сначала его участники рассматривали набор из фотографий на протяжении нескольких минут, после чего ученые предлагали им съесть настоящую или бутафорскую таблетку с кофеином.

Через сутки исследователи показывали своим подопечным новый набор картинок и спрашивали у них, какие из них встречались им вчера и на каких из них были похожие, но не идентичные старым предметы. Подобный подход, по словам авторов статьи, должен был достаточно сильно "нагрузить" мозг добровольцев и помочь ученым отделить все побочные эффекты и статистический "шум".

Оказалось, что добровольцы, принимавшие таблетки с настоящим кофеином, примерно на 30% чаще вспоминали правильные картинки и находили отличия в наборах изображений. Данный факт, как полагают нейрофизиологи, позволяет говорить о том, что кофеин улучшает нашу память и делает нас менее забывчивыми.

"В качестве нашего следующего шага мы попытаемся выяснить, каким образом кофеин улучшает работу мозга, используя МРТ и другие методики наблюдения за работой мозга. Кроме того, мы знаем, что кофеин часто связывается с долгожительством и повышенной стойкостью к болезни Альцгеймера. Эти вопросы стоит тоже изучить", — заключает Ясса.