Нежирный йогурт уменьшает риск развития диабета на 28%

Если съедать немного йогурта каждый день, то можно снизить риск развития диабета 2-го типа более чем на четверть, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph. Специалисты Кембриджского университета говорят: еженедельное потребление 4,5 порций йогурта по 125 граммов уменьшает вероятность диабета на 28%.

Кстати, и другие нежирные молочные продукты обладают защитными свойствами. Это показал эксперимент с 4255 добровольцами. За 11 лет 753 человека из них получили диагноз "диабет 2-го типа". Люди, больше всего потреблявшие ферментированные продукты с низким содержанием жира (йогурт, творог и нежирные сыры), в целом за время исследования на 24% реже получали неприятный диагноз.

Когда ученые отдельно исследовали йогурт, оказалось, он связан с 28%-м снижением риска. Правда, возможно, люди, часто потребляющие йогурт, ведут здоровый образ жизни, что отражается на статистике заболеваемости. Однако есть вероятность того, что пробиотический бактериальный комплекс и особая форма витамина К, содержащиеся в ферментированных молочных продуктах, спасали от диабета.