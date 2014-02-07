Специалисты сделают парацетамол безвредным для печени

Передозировка парацетамолом, опасная для печени, - одна из самых серьезных проблем, возникших в связи с бесконтрольной продажей препаратов против простуды. Как передаёт Meddaily.ru со ссылкой на "Ремедиум", исследователи из Университета Аделаиды поняли, как предотвратить развитие печеночной недостаточности в случае передозировки парацетамола.

Так, несоблюдение дозировки может привести к необходимости пересадки печени. Токсичные дозы парацетамола приводят к повышению уровня кальция в клетках печени, что провоцирует их гибель. Ученые выяснили: поступление кальция в гепатоциты (клетки печени) связано с активацией потенциалзависимых рецепторов катионных каналов TPRM2 в ответ на окислительный стресс.

Данные рецепторы располагаются на клеточных мембранах. Если же у клеток на мембранах не было этих рецепторов, то токсичное действие парацетамола им не грозило. Аналогичный эффект достигался за счет химических веществ, блокирующих рецепторы TPRM2. В перспективе данные вещества могут войти в новые лекарства.