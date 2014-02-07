Временная потеря зрения усиливает слух

Ученые считают, что этот подход можно применять в отношении некоторых людей с проблемами со слухом. Данный вывод можно сделать вследствие исследований на животных. Как показал эксперимент, когда мышей помещали в темную коробку на неделю, у них менялась работа мозга, и усиливался слух, передает Meddaily.ru со ссылкой на BBC.

Эффект сохранялся в течение нескольких недель после возвращения мышей в обычную среду. Университет Джонса Хопкинса и Университет Мериленда сравнили слух мышей, которых держали в темноте, со слухом мышей, которые находились при естественном освещении. Животные, пребывавшие в темноте, могли слышать более тихие звуки по сравнению с контрольной группой.

Притом, у грызунов менялась структура слуховой коры. В ней не появлялись новые нейроны, но зато усиливались уже существующие нейронные связи. Пока ученые не знают, можно ли добиться аналогичных результатов у людей. Одно понятно: поместить человека в темную комнату на неделю нереально. Возможно, изменения в слуховой коре помогут людям, которым необходимы слуховые имплантаты или у которых наблюдается возрастное снижение качества слуха.