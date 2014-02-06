Местная анестезия поможет женщинам при менопаузе

Введение анестезии рядом с пучком нервов в шее (блокада звездчатого ганглия) может частично избавить от приливов. Это идеальный вариант для женщин, не принимающих гормоны, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Eurek Alert. Северо-Западный университет и Университет Иллинойса протестировали анестетик на 40 женщинах. Одной группе вводили реальный анестетик, а второй группе - физраствор.

Исследование продолжалось 6 месяцев. За это время женщины фиксировали все приливы, происходившие в течение дня. Также женщины носили специальные приборы, отслеживающие теплопроводность кожи. В среднем у женщин приливы случались по 10 раз в день. Две трети из них были умеренными или сильными.

Умеренные приливы длились до 15 минут, сопровождаясь потоотделением, сухостью во рту, мышечным напряжением, учащенным сердцебиением. А вот сильные, длившиеся до 20 минут, отличались жаром, слабостью, предобморочным состоянием, сильным потоотделением, нарушениями в ритме сердцебиения.

Через полгода после введения анестетика общее количество приливов особо не отличалось в основной и контрольной группах. Но вот число умеренных и сильных приливов уменьшалось на 52% у женщин с блокадой, и на 4% в контрольной группе. Более того, интенсивность приливов снизилась на 38% и на 8% соответственно.