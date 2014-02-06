Детей не стоит перехваливать - психологи

Психологи из университета штата Огайо (США) совместно с коллегами из университета Утрехта в Нидерландах провели исследование с участием 240 детей. В эксперименте, который проводили психологи, маленьких добровольцев попросили нарисовать копию со знаменитого полотна Ван Гога "Дикие розы". После этого ребенок получил похвалу в виде записки от взрослого, который был идентифицирован как "профессиональный художник".

В записке похвала заключалась в каком-то из следующих прилагательных или наречий: "невероятно", "превосходно" или "хорошо". В первых двух случаях оценка явно считалась завышенной, и дети, которые ее получали были склонны браться в дальнейшем за задание, с которым они не в состоянии были справиться. Так, для копирования картин они выбирали более сложные снимки, которым не удавалось подражать.

Дети, получившие более скромную оценку, предпочитали для следующих заданий более простые картинки, однако они страдали от давления среди детей с завышенной самооценкой - рассказали психологи. Их результаты показывают, что избыток комплиментов может поставить в неловкую ситуацию и детей с завышенной самооценкой и оказать в то же время слишком большое давление на детей с низкой самооценкой.

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