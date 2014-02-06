Недосып провоцирует рост раковых клеток

Ученые провели ряд клинических испытаний над мышами, которым были привиты раковые клетки. Мышей разделили на две группы и в течение 4 недель проводили наблюдение за ними.

Во время эксперимента специалисты университета Чикаго в то время, пока мыши спали, сами не дремали - через каждые две минуты ученые будили первую группу мышей, после чего мыши снова засыпали. Вторая группа подопытных мышей все это время спала без раздражающих факторов. После окончания эксперимента результаты показали, что у первой группы мышей состояние здоровья резко ухудшилось, раковые опухоли мышей из первой группы в 2 раза превышали размеры опухолей у мышей второй группы, которым давали отдыхать.

Глава проекта Дэвид Гозал из университета Чикаго прокомментировал результаты исследования: "Недосып способен оказывать влияние на иммунную систему человека, ослабляя и изменяя ее, но не способно влиять на раковую опухоль". Прерывистый сон ослабляет иммунную систему, и она больше не справляется с раковыми клетками, позволяя им расти.

Материал с сайта журнала "Здоровье": http://zdr.ru/news/nedosyp_provotsiruet_rost_rakovykh_kletok