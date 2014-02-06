Плацебо способно эффективно снять головную боль

Как установили ученые, при головной боли эффект от таблетки-«пустышки» зачастую сравним с обезболивающим действием обычного средства от мигрени.

Как сообщает Scienceblog.ru со ссылкой на nizoral.ru, в последнее время плацебо довольно успешно применяется в качестве эффективного терапевтического средства, которое помогает ослабить, а то и вообще подавить симптомы таких заболеваний как синдром беспокойных ног, клиническая депрессия, эректильная дисфункция, синдром раздражённого кишечника. Правда, для лечения перхоти, простуды или ожогов следует использовать традиционные средства.

Недавно ученые из израильского Медицинского центра дьяконицы Бет и американской Медицинской школы Гарварда установили, что плацебо прекрасно справляется с мигренью. Таким образом, пациенты могут существенно сэкономить на лекарствах от головной боли, принимая обычные витамины в виде плацебо.