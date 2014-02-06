Как возникают тревожные расстройства

В мозге находится одна зона. До этого ученые полагали, что она подавляет стрессовый ответ. Но, оказалось, все наоборот. Она вызывает тревожность, пишет Medical News Today. Итак, была найдена нервная цепочка, соединяющая латеральную стенку мозга с другими отделами мозга. И эта связь напрямую влияет на возникновение тревожного состояния. До сих пор ученые мало знают о тревожности и не могут ее эффективно лечить. Ранее все специалисты исследовали миндалевидное тело. Идея исследовать связь латеральной стенки была высказана впервые. Для этого обратились к лабораторным мышам.

В центре внимания оказалась нервная цепь, известная как септо-гиппокампальная ось. У мышей тревожное поведение, вызванное стрессом, сопровождалось активизацией клеток в области латеральной стенки, располагающейся, как раз, в пределах данной нервной цепи. Даже непродолжительная активация вызывала тревожное состояние, которое сохранялось на протяжении минимум 30 минут. Более того, состояние сохранялось, даже когда клетки мозга были неактивны. Ученые решили посмотреть, с чем связана латеральная стенка. Оказалось, она тормозила активность нейронов в соседнем гипоталамусе. Притом, львиная доля нейронов гипоталамуса сама относилась к ингибиторам (подавителям активности).

Что важно, эти нейроны-ингибиторы из гипоталамуса были связаны с третьей структурой мозга - паравентрикулярным ядром. Ядро контролирует высвобождение гормонов во время стресса. Сюда относится и стрессовый гормон кортизол. Такая двойная подавляющая активность цепи, предполагающая активизацию латеральной стенки, приводила к повышению тревожности. Активация нейронов латеральной стенки давала повышение концентрации циркулирующих в кровотоке стрессовых гормонов. Значит, "включалось" паравентрикулярное ядро. А вот торможение активности связей латеральной стенки с гипоталамусом позволяло избежать увеличения концентрации стрессовых гормонов в условиях стресса. Это потенциальный метод избавления от тревожности, считают исследователи.

Меддэйли