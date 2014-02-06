В результате масштабных статистических исследований ученые пришли к выводу, что полезность мультивитаминов сильно преувеличена. Так, например, они не тормозят старение мозга, не уменьшают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, а от рака более эффективно защищает регулярное занятие физкультурой. Что касается преодоления боли, то действенное средство вы найдете здесь, а не в мультивитаминах, пишет Scienceblog.ru.

Как известно, природные витамины весьма полезны для организма. Однако отдельные продукты содержат в значительных количествах только некоторые из них. Так, например, витамина С много в апельсинах и смородине, а каротиноидов в морковке. Чтобы получить сразу много и разных витаминов были созданы мультивитаминные препараты, которые пользуются огромной популярностью.

Чтобы проверить их эффективность, ученые собрали статистику многолетних наблюдений за десятками тысяч добровольцев. Как оказалось, употребление мультивитамин не влияет на вероятность развития болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний, а вероятность рака понижает всего на 8%, что существенно ниже, нежели эффект от простой утренней физзарядки.