Чтобы похудеть, употреблять пищу нужно медленно

Ученые из отдела кинезиологии Техасского христианского университета определили, что при употреблении пищи в медленном темпе человек чувствует себя менее голодным через час после приема пищи.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Academy of Nutrition and Diabetics, пишет prostosmak.com.ua.

Ученые заявили, что ранее в основном анализировалась связь между потреблением калорий и скоростью питания у людей со здоровым весом. В настоящее время было рассмотрено отношение между скоростью еды и потреблением калорий у 35-ти людей с избыточным весом и ожирением, и у такого же количества людей со здоровым весом. Обе группы были обязаны потреблять пищу один раз в день в контролируемой среде в течение 2 дней. Оба блюда были одинаковыми для каждой группы, а содержание калорий и вес каждой порции измерялись перед употреблением.

Во время первого приема пищи обе группы ели в медленном темпе. Во время второго - в быстром темпе, с поспешными укусами, торопливым жеванием и без использования столовых приборов. Результаты показали, что обе группы чувствовали себя менее голодными через час после медленного приема пищи, в то время как после быстрого приема пищи голод проявлялся сильнее.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), более одной трети взрослого населения страны страдает от ожирения. Процент ожирения среди населения увеличился с 14,5% в 1971-74 годах до 35,9% в 2009-10 годах.

Ученые утверждают, что информация о том, как люди могут сократить вес, увеличив время жевания пищи, может помочь в разработке стратегий по сокращению потребления калорий. Кроме того, медленное употребление пищи может снизить потребление общего количества калорий и увеличить удовольствие от получаемых продуктов.