Ученые установили причину появления голода

Голод – это важнейшее чувство, необходимое для выживания любого живого организма. Группой американских ученых в ходе нового исследования было сделано открытие, позволяющее лучше разобраться в механизме возникновения чувства голода. В статье, опубликованной в научном журнале Nature, изложены результаты их исследования, которое позволило точно установить, откуда поступает сигнал, извещающий организм о необходимости подкрепиться.

Ранее ученым уже было установлено, что за чувство голода в ответе так называемый агути-связанный пептид (AgRP), который воздействует на дугообразное ядро область головного мозга, отвечающая за регуляцию многих функций организма – гипоталамус. В момент искусственной или естественной стимуляции этого участка мозга, появляется потребность организма в калориях, что может привести к появлению сильного чувства голода и острой необходимости в приеме пищи. Но до сих пор было непонятно, откуда агути-связанному пептиду поступает сигнал о своей активации. Новые исследования специалистов, проводивших научные эксперименты на лабораторных мышах, показали, что это вещество активируется гормонами, вырабатывающимися паравентрикулярным ядром гипоталамуса. По мнению исследователей, сделанное ими открытие поможет внести большой вклад в изучении главных биологических законов, которым подчиняются млекопитающие.

Аппетит и чувство голода зачастую становятся предметом для научного анализа. Так, исследования проведенные канадцами помогли установить некоторые гены, которые могут отвечать за ожирение. Например, установлено, что ген KSR2 сдерживает метаболизм и повышает аппетит у людей. Вместе с тем, с геном FTO многие связывают склонность к перееданию, а также влечение к жирной и сладкой пище.

med2.ru