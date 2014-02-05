Сидячий образ жизни меняет структуру мозга

Аэробные тренировки благоприятны для мозга, а сидячий образ жизни вреден и способствует увеличению риска хронических заболеваний. Однако механизмы этих изменений оставались загадкой. Теперь ученые выяснили, как именно малоподвижность вредит мозгу.

Исследователи Государственного Университета Уэйна в Детройте показали в эксперименте на лабораторных крысах, что после трех месяцев без мышечных нагрузок клетки мозга меняют форму отростков и могут начать подавать неверные сигналы.

В эксперименте у половины подопытных грызунов были беговые колеса. Постоянно установленные в клетках, они позволяли животным бегать, сколько им вздумается. У второй половины крыс таких колес не было, и они оставались малоподвижными. В течение трехмесячного эксперимента активные крысы пробегали в колесах в среднем по три мили в день, существенно опередив своих сородичей, лишенных беговой дорожки.

По истечении трёх месяцев исследователи изучили структуру мозга подопытных животных. Они окрашивали центры мозга, контролирующие дыхание, артериальное давление и другие функции, меняющиеся при тренировках. Оказалось, что нервные клетки малоподвижных животных обзавелись множеством отростков, что сделало их легковозбудимыми. Такие нервные клетки могут посылать неверные сигналы внутри мозга, запутывая процесс обработки информации. Кроме того, нейроны в этой зоне мозга посылают сигналы к симпатической нервной системе и сердцу, в результате чего начинает расти артериальное давление.

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