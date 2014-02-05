Память переписывает прошлое, используя опыт настоящего - ученые

Память человека далека от точности и беспристрастности видеокамеры: она меняет представления человека о прошлом, включая в них информацию из настоящего, рассказали на страницах Journal of Neuroscience ученые из США.

Например, утверждения о "любви с первого взгляда" - это, скорее всего, трюк коварной памяти, а не взятый из жизни сюжет для голливудских фильмов.

"Когда вы возвращаетесь в памяти к моменту встречи со своей второй половиной, вы можете вновь испытать чувство любви и эйфории. Но, возможно, так вы проецируете свое настоящее отношение на ту реальную встречу с человеком", - говорит ведущий автор Донна Бридж (Donna Bridge) из Медицинской школы Файнберга при Северо-Западном университете (Northwestern University Feinberg School of Medicine).

В исследовании об ошибках памяти ученые впервые показали, как именно некорректно воспроизведенная информация меняет уже существующие воспоминания.

В эксперименте приняли участие 17 мужчин и женщин, которые выучили расположение 168 объектов на экране компьютера с различными фонами, такими как подводный мир океана или заснятые с высоты сельскохозяйственные угодья. Затем исследователи просили поместить объекты в нужное место, при этом фоновая заставка на экране уже была другой. В итоге участники постоянно ошибались. В финальном задании нужно было выбрать правильное расположение предмета из трех вариантов: место, где они действительно видели объект в первом задании, место, которое они (ошибочно) указали во втором задании или новое месторасположение.

"Люди всегда выбирали ошибочный вариант, что показывает, что оригинальная память изменилась в ответ на повторно возникшую картинку с новым фоном. Память обновилась, вставив новые данные в старые", - отмечает исследователь. Все участники прошли через МРТ, чтобы ученые могли наблюдать их мозговую активность во время выполнения заданий. "Редактура" происходит в области мозга под названием гиппокамп, в котором, если следовать терминологии киносъемки, работает "режиссер монтажа" и "группа спецэффектов".

"Наша память актуализирует, а не воспроизводит факты, так что мы не очень надежные очевидцы, если говорить о судебных разбирательствах", - отмечает исследователь.

РИА Новости