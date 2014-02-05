Авария оставила без электроснабжения 6 млн жителей Бразилии

Авария в электросетях оставила без электроснабжения 6 млн человек в 11 штатах Бразилии, которая летом этого года принимает Чемпионат мира по футболу, сообщают латиноамериканские СМИ.

Как отмечает РИА Новости, по данным национального оператора электрической системы страны, причиной аварии стало короткое замыкание. Примерно через час неполадки удалось устранить.

Среди обесточенных территорий оказались шесть штатов, которые будут принимать игры мирового футбольного первенства: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс, Парана, Риу-Гранди-ду-Сул и Мату-Гроссу.

Недавно министр энергетики Бразилии Эдисон Лобан заверил, что во время чемпионата мира страна не будет ощущать нехватки электроэнергии.