Частота сердцебиения младенца зависит от настроения мамы
Если мама испытывает напряжение, младенцы также начинают проявлять беспокойство
Младенец может заразиться стрессом от матери. К такому выводу пришли ученые из США.
В эксперименте, проведенном учеными из Университета Калифорнии, участвовали 69 молодых матерей, которые имели детей в возрасте около 1 года. В то время как дети находились в игровой комнате, матери выступали с 5-минутной речью, а затем отвечали на вопросы, пишет Likar.info.
Эксперимент вызвал у женщин определенный стресс, уровень которого измерялся. Затем детей вернули матерям, контролируя у малышей частоту сердечных сокращений.
Анализ показал, что ЧСС у детей напрямую зависит от уровня стресса их матерей. По словам авторов, малыши чувствуют изменения в голосе матери, выражении лица и даже запахе пота. По этим сигналам дети определяют психологическое состояние матери. Если она испытывает напряжение, они также начинают проявлять беспокойство.