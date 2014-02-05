Частота сердцебиения младенца зависит от настроения мамы

Младенец может заразиться стрессом от матери. К такому выводу пришли ученые из США.

В эксперименте, проведенном учеными из Университета Калифорнии, участвовали 69 молодых матерей, которые имели детей в возрасте около 1 года. В то время как дети находились в игровой комнате, матери выступали с 5-минутной речью, а затем отвечали на вопросы, пишет Likar.info.

Эксперимент вызвал у женщин определенный стресс, уровень которого измерялся. Затем детей вернули матерям, контролируя у малышей частоту сердечных сокращений.

Анализ показал, что ЧСС у детей напрямую зависит от уровня стресса их матерей. По словам авторов, малыши чувствуют изменения в голосе матери, выражении лица и даже запахе пота. По этим сигналам дети определяют психологическое состояние матери. Если она испытывает напряжение, они также начинают проявлять беспокойство.