Еда и вода из пластиковой посуды приводит к раку

Школа общественного здоровья Университета Мичигана впервые показала явную связь бисфенола-А и рака печени. Опухоли были обнаружены в организме мышей, которые столкнулись с соединением во время внутриутробного развития и вскармливания, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Medical Express. Оказалось, 27% грызунов, сталкивавшихся с 1 из 3 доз бисфенола, который поступал через рацион их матерей, получили опухоли печени или предраковые изъязвления.

Чем больше доза, тем выше риск наличия опухолей. Самая большая доза, которую давали матерям мышат, составляла 50 миллиграммов на килограмм пищи. Для мышат вероятность появления опухолей подскакивала в семь раз. Специалисты собираются найти биомаркеры в генах мышей, которые могут сигнализировать о повышенном риске рака. Аналогичные маркеры потом попытаются выявить у людей.

Известно, что у женщин реже развивается рак. Но в случае с бисфенолом это преимущество полностью пропадало. Ученые кормили шестинедельных самок продуктами с одной из трех доз бисфенола. Происходило это до спаривания, во время беременности и вскармливания мышат. Потом ученые взяли по одной особи мужского и женского пола из каждого помета, и проследили за ними в течение 10 месяцев.

Кстати, ранее проводимые исследования доказали: если взрослым мышам дать большие дозы бисфенора, рак у них не разовьется. Это доказывает, насколько важно время воздействия и доза. В прошлом году ученые нашли бисфенол в человеческих тканях печени плода. И в ней было много свободного бисфенола. Вероятно, способность организма избавляться от бисфенола у взрослых людей и плода сильно отличается.