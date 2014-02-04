При занятиях спортом стоит отказаться от приема витаминов С и Е

Как установили специалисты, данные добавки тормозят выработку выносливости, пишет Medical News Today. Эти витамины являются антиоксидантами, которые поддерживают иммунную систему в борьбе с вирусами и бактериями. Согласно официальным рекомендациям, женщины должны принимать по 75 миллиграммов витамина С каждый день, а мужчины - 95 миллиграммов. Обоим полам следует принимать 15 миллиграммов витамина Е ежедневно. Витамин Е можно найти в растительных маслах, орехах, зеленых овощах, а витамин С - во фруктах, картофеле, брокколи.

Доктор Горан Полсен из Норвежской школы спортивных наук решил проверить, вмешиваются ли эти витамины в клеточные и физиологические механизмы во время тренировок. Были проанализированы 54 молодых и здоровых добровольца. Наблюдение продолжалось 11 недель. Добровольцев разбили на две группы. Первой давали 1000 миллиграммов витамина С и 235 миллиграммов витамина Е каждый день. А второй группе - плацебо. Притом все добровольцы выполняли программу на выносливость (3-4 занятия в неделю, преимущественно бег). Плюс, проводилась мышечная биопсия, забиралась кровь в начале и в конце исследования.

Показатели образования новых мышечных митохондрий (энергетических фабрик мышечных клеток) вырастали только у группы, принимавшей плацебо. Добавки не влияли на максимальное потребление кислорода или на результаты теста на челночный бег. А известно, что во время тренировок повышается производство кислорода в мышцах. Это часть сигнального процесса, заставляющего изменяться мышцы. Витамины С и Е, будучи антиоксидантами, способны в большой концентрации снижать показатели окислительного стресса, притом блокируя развитие мышечной выносливости. Витамины мешают клеточной сигнальной активности и экспрессии некоторых генов.