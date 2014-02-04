Учёные установили, что "гормон любви" - идеальное обезболивающее

Окситоцин, "гормон любви", может избавить от хронической абдоминальной боли (боли в животе), утверждает профессор Пол Алевуд из Университета Квинсленда и доктор Стюарт Брирли из Университета Аделаиды. Они разработали версию окситоцина, пригодную для лечения болей, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Известно: данный гормон играет важную роль в репродуктивном процессе и в установлении социальных связей. Новая версия отличается от обычной повышенной стабильностью и наличием явных обезболивающих свойств. Окситоцин без проблем выживает в агрессивных условиях желудочно-кишечного тракта, добираясь до места назначения - кишечника.

Молекулы новой версии окситоцина влияют на нервные рецепторы окситоцина, располагающиеся в кишечнике. При синдроме раздраженной толстой кишки отмечается повышенная чувствительность рецепторов. На сегодняшний день нет лекарств, направленных на лечение именно этого расстройства. А вот окситоцин дает реальную надежду. Притом, он не влияет на здоровые ткани кишечника, что позволяет свести побочные эффекты к минимуму.