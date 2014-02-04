Детям просто необходимо иметь домашнее животное

Если у ребенка сильная эмоциональная привязка к домашним животным, то он вырастет в чуткого взрослого, имеющего сильные социальные связи с окружающими. По словам Меган Мюллер из Школы ветеринарии Каммингс, это подтверждают показание самих людей, имевших прочную связь с домашними питомцами, передает Meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Опрос более 500 человек 18-26, преимущественно женщин, показал, как люди общались с животными. Полученные ответы сопоставляли с ответами этих же людей на ряд вопросов, призванных оценить их личные характеристики вроде компетентности, склонности к заботе, доверию, эмоциональной связи, отсутствия признаков депрессии.

Оказалось, если молодой человек трепетно относился к своему питомцу, заботился о нем, то он чаще помогал друзьями, родным, вел себя как лидер. И зависимость здесь прямая. По мнению экспертов, животные играют огромную роль в жизни людей, особенно если их заводят в юном возрасте. Таким образом развивается способность устанавливать связь с другими людьми, проявлять сочувствие, укрепляется уверенность в себе.