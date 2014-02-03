Огурец замедляет процесс ухудшения памяти

Соединение из огурцов и клубники останавливает потерю памяти, характерную для болезни Альцгеймера. Это установили сотрудники Солковского института. Они протестировали флавонол физетин, вводя лабораторным животным каждый день, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Ani News.

В итоге соединение не только останавливало снижение качества памяти, но и помогало справиться с проблемами с обучением. К сожалению, соединение никак не влияло на образование амилоидных отложений в мозге, вызывающих симптомы заболевания. Значит, физетин действует в обход механизму формирования отложений. Кстати, соединение улучшает качество памяти и у нормальных организмов.

Более 10 лет назад ученые открыли, что физетин защищает нейроны мозга от эффектов старения. Позднее было доказано: соединение обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами в отношении мозговых клеток. Последнее открытие - соединение активизирует клеточный путь, связанный с качеством памяти.