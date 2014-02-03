Молочный коктейль - самый опасный напиток

Оказывается, не газированная вода самая опасная в мире после алкогольных напитков, а обычный молочный коктейль. Такие выводы сделали американские ученые, которые искренне были убеждены в лидерстве газировки. Но проанализировав результаты своего исследования, они сделали неутешительный вывод, что самым опасным все же является молочный коктейль, сообщает Scienceblog.ru.

Содержащийся в молочном коктейле сахар и жиры могут значительно превышать среднесуточную норму их потребления для взрослого человека. Учитывая тот факт, что коктейлями часто запивают высококалорийные гамбургеры и картошку фри, вредное воздействие напитка только усугубляется.

Выводы ученых основаны на проверке сотни школьников, регулярно употреблявших шоколадный молочный коктейль. Оказалось, что для них этот коктейль как настоящий наркотик. Чем больше сахара человек ест, тем больше ему хочется вновь его потреблять, что никак не помогает решить проблему с ожирением американской нации. Это сообщение сделал руководитель исследования Эрик Стайс. Человек может иметь железную волю и стальные нервы, но если он стимулирует центры удовольствия сахаром, то он уже не в состоянии контролировать свой вес. Второе место в списке самых опасных безалкогольных напитков заняла газировка.