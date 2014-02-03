Жаропонижающие лекарства провоцируют распространение гриппа
14:30, 03 февраля 2014Зарубежные новости
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Ученые проанализировали вероятность передачи заболевания в зависимости от температуры заболевшего и объемов продаж жаропонижающих средств
Фото: УНИАН
По мнению биологов и статистиков канадского университета МакМастера, использование жаропонижающих средств увеличивает число заболевших вирусной простудой, cообщает Scienceblog.ru.
К такому выводу исследователи пришли после тщательного анализа существующих данных об эпидемиях гриппа. Ученые проанализировали вероятность передачи заболевания в зависимости от температуры заболевшего и объемов продаж жаропонижающих средств.
По итогам моделирования исследователи установили, что только в США практика снижения температуры при помощи аспирина, парацетамола и других подобных лекарств приводит к увеличению числа летальных исходов, связанных с гриппом, на 700 случаев ежегодно.
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