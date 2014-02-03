Жаропонижающие лекарства провоцируют распространение гриппа

По мнению биологов и статистиков канадского университета МакМастера, использование жаропонижающих средств увеличивает число заболевших вирусной простудой, cообщает Scienceblog.ru.

К такому выводу исследователи пришли после тщательного анализа существующих данных об эпидемиях гриппа. Ученые проанализировали вероятность передачи заболевания в зависимости от температуры заболевшего и объемов продаж жаропонижающих средств.

По итогам моделирования исследователи установили, что только в США практика снижения температуры при помощи аспирина, парацетамола и других подобных лекарств приводит к увеличению числа летальных исходов, связанных с гриппом, на 700 случаев ежегодно.