В Греции произошло землетрясение

На западе Греции сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters, по информации Службы геологии, геодезии и картографии США (United States Geological Survey), толчки были зафиксированы в 122 км к западу от города Патрас. Очаг землетрясения находился на глубине 13,7 км.

Это уже не первое сильное землетрясение в регионе за последнее время. В конце декабря на острове Кефалония, оказавшемся в эпицентре землетрясения магнитудой 5,8, была объявлена чрезвычайная ситуация. В Греции фиксируется около половины происходящих в Европе землетрясений. В последний раз подземные толчки привели к человеческим жертвам в 1999 году, когда в результате землетрясения магнитудой 5,9 погибли 143 человека.