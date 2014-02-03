Чем полезно конопляное масло

Конопляное масло - источник большого количества полезных соединений, утверждает Мария Анжелес Фернандез-Арч и ее коллеги. В конопле высока концентрация витаминов А, С, Е и бета-каротина. Также в ней есть белок, углеводы, минералы и клетчатка, сообщает Meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

В начале 20 века многие страны запретили марихуану, потому что некоторые сорта содержат большое количество наркотического вещества - тетрагидроканнабинола. В последнее время США пошли на уступки в этом вопросе, разрешив легализовать использование конопли в медицинских целях. Ее прописывают раковым больным и пациентам с неизлечимыми заболеваниями.

В свою очередь, ЕС разрешил культивировать версии конопли с низким содержанием тетрагидроканнабинола. Они используются в производстве тканей, бумаги. Что касается конопляного масла, то оно вызывает все больший интерес диетологов и врачей из-за особой питательности.

Ученые провели детальный анализ конопляного масла. В нем они нашли большое разнообразие полезных соединений, включая стерины, алифатические спирты и линоленовые кислоты. Например, альфа-линоленовая кислота относится к жирным кислотам омега-3, предотвращающим ишемическую болезнь сердца.